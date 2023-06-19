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Когда уничтожаю вражескую технику – радость переполняет сердце, мне это нравится – боец 47 бригады о бое с тремя танками россиян (ВИДЕО)
Когда уничтожаю вражескую технику — радость переполняет сердце, мне это нравится — боец 47 бригады о бое с тремя танками россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184243-kogda-unichtojau-vrajeskuu-tehniku-radost-perepolnyaet-serdce-mne-eto-nravitsya-boec-47.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні подякував роті ударних БПЛА 47 ОМБр «Маґура».
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Вони продовжують вражати своїми результатами. Три ворожих танки перетворилися на металобрухт, повідомила прес-служба 47 бригади.
Розвідка помітила ворожі танчики, їх довелося знищити, — розповів боєць на позивний Ципа.
Він каже, що якби танки окупантів прорвалися далі — це ускладнило б подальше просування наших сил.
Ципа спрямував дрон-камікадзе на перший, який повернув гармату у бік українських позицій. Згодом
Коли ми нищимо ворожу техніку — радість переповнює серце. А ще краще, коли ліквідовуємо ка… пів. Мені це подобається, — констатує боєць.
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