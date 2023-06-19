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Когда уничтожаю вражескую технику – радость переполняет сердце, мне это нравится – боец 47 бригады о бое с тремя танками россиян (ВИДЕО)

Когда уничтожаю вражескую технику — радость переполняет сердце, мне это нравится — боец 47 бригады о бое с тремя танками россиян (ВИДЕО)

19 июн 2023, 17:12
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Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні подякував роті ударних БПЛА 47 ОМБр «Маґура».


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Вони продовжують вражати своїми результатами. Три ворожих танки перетворилися на металобрухт, повідомила прес-служба 47 бригади.

Розвідка помітила ворожі танчики, їх довелося знищити, — розповів боєць на позивний Ципа.

Він каже, що якби танки окупантів прорвалися далі — це ускладнило б подальше просування наших сил.

Ципа спрямував дрон-камікадзе на перший, який повернув гармату у бік українських позицій. Згодом

Коли ми нищимо ворожу техніку — радість переповнює серце. А ще краще, коли ліквідовуємо ка… пів. Мені це подобається, — констатує боєць.

Источник: Ракурс


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