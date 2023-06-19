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Коли нищу ворожу техніку - радість переповнює серце, мені це подобається - боєць 47 бригади про бій з трьома танками росіян (ВІДЕО)
Коли нищу ворожу техніку — радість переповнює серце, мені це подобається — боєць 47 бригади про бій з трьома танками росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184243-koly-nyschu-voroju-tehniku-radist-perepovnuie-serce-meni-ce-podobaietsya-boiec-47-brygady-pro.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні подякував роті ударних БПЛА 47 ОМБр «Маґура».
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Вони продовжують вражати своїми результатами. Три ворожих танки перетворилися на металобрухт, повідомила прес-служба 47 бригади.
Розвідка помітила ворожі танчики, їх довелося знищити, — розповів боєць на позивний Ципа.
Він каже, що якби танки окупантів прорвалися далі — це ускладнило б подальше просування наших сил.
Ципа спрямував дрон-камікадзе на перший, який повернув гармату у бік українських позицій. Згодом
Коли ми нищимо ворожу техніку — радість переповнює серце. А ще краще, коли ліквідовуємо ка… пів. Мені це подобається, — констатує боєць.