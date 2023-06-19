Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коли нищу ворожу техніку - радість переповнює серце, мені це подобається - боєць 47 бригади про бій з трьома танками росіян (ВІДЕО)

Коли нищу ворожу техніку — радість переповнює серце, мені це подобається — боєць 47 бригади про бій з трьома танками росіян (ВІДЕО)

19 чер 2023, 17:12
999

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні подякував роті ударних БПЛА 47 ОМБр «Маґура».


.

Вони продовжують вражати своїми результатами. Три ворожих танки перетворилися на металобрухт, повідомила прес-служба 47 бригади.

Розвідка помітила ворожі танчики, їх довелося знищити, — розповів боєць на позивний Ципа.

Він каже, що якби танки окупантів прорвалися далі — це ускладнило б подальше просування наших сил.

Ципа спрямував дрон-камікадзе на перший, який повернув гармату у бік українських позицій. Згодом

Коли ми нищимо ворожу техніку — радість переповнює серце. А ще краще, коли ліквідовуємо ка… пів. Мені це подобається, — констатує боєць.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів