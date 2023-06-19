Киев не получит приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе – Столтенберг

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Київ не отримає запрошення до НАТО на саміті Альянсу, що відбудеться в липні.

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На самому саміті у Вільнюсі і в його підготовці питання про офіційне запрошення обговорюватися не буде, ми говоритимемо лише про те, як наблизити Україну до НАТО, — повідомив журналістам генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції у Берліні.

Столтенберг підкреслив, що консультації з приводу заявки Києва продовжуються, але говорити про їх вихід він поки не може.

Можу лише сказати, що союзники вже багато про що домовилися, — зазначив генсек НАТО, нагадавши, що не росії, а самій Україні та членам НАТО вирішувати, коли Києву вступати до Північноатлантичного альянсу.

Після переговорів з генсеком НАТО канцлер ФРН заявив, що готовий до тривалої війни в Україні. Столтенберг застеріг від «замороження конфлікту» в обмін на припинення війни.

Ми маємо намір створити Раду Україна-НАТО, забезпечити багаторічну програму військових поставок для України, — сказав генсекретар.

За його словами, першочерговим завданням для союзників наразі залишається забезпечення перемоги України у війні з росією.

Під час попередніх зустрічей з генсеком НАТО Володимир Зеленський наполягав на тому, щоб Альянс чітко визначив тимчасові рамки процедури вступу, стверджуючи, що «Україна вже готова бути в НАТО і тільки чекає, коли до цього буде готова сама НАТО».

2 червня Зеленський визнав, що Україна не вступить до НАТО, доки йде війна з росіянами.