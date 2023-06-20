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Ракурс
Свыше тысячи россиян, восемь танков и вертолет уничтожили ВСУ за сутки

Свыше тысячи россиян, восемь танков и вертолет уничтожили ВСУ за сутки

20 июн 2023, 08:58
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Збройні сили України за минулу добу ліквідували 1 тис. 10 загарбників окупаційної армії росії, а також вісім танків та гелікоптер.


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Про це 20 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року загалом демілітаризували близько 221 тис. 460 російських загарбників.

Окрім цього, загальні бойові втрати воєнних злочинці рф сягають:

  • танків — 3 тис. 997 (+8 за останню добу);

  • бойових броньованих машин — 7 тис. 750 (+15);

  • артилерійських систем — 3 тис. 888 (+23);

  • РСЗВ — 614 (+4);

  • засобів ППО — 372 (+2);

  • гелікоптерів — 306 (+1);

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 393 (+10);

  • крилатих ракет — 1 тис. 214 (+3);

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 645 (+32);

  • спеціальної техніки — 531 (+5).

Источник: Ракурс


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