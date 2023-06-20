Свыше тысячи россиян, восемь танков и вертолет уничтожили ВСУ за сутки

https://racurs.ua/n184258-svyshe-tysyachi-rossiyan-vosem-tankov-i-vertolet-unichtojili-vsu-za-sutki.html

Ракурс

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 1 тис. 10 загарбників окупаційної армії росії, а також вісім танків та гелікоптер.

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Про це 20 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року загалом демілітаризували близько 221 тис. 460 російських загарбників.

Окрім цього, загальні бойові втрати воєнних злочинці рф сягають: