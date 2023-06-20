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Понад тисячу загарбників, вісім танків і гелікоптер знищили ЗСУ за добу
Понад тисячу загарбників, вісім танків і гелікоптер знищили ЗСУ за добуhttps://racurs.ua/ua/n184258-ponad-tysyachu-zagarbnykiv-visim-tankiv-i-gelikopter-znyschyly-zsu-za-dobu.htmlРакурс
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 1 тис. 10 загарбників окупаційної армії росії, а також вісім танків та гелікоптер.
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Про це 20 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.
Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року загалом демілітаризували близько 221 тис. 460 російських загарбників.
Окрім цього, загальні бойові втрати воєнних злочинці рф сягають:
танків — 3 тис. 997 (+8 за останню добу);
бойових броньованих машин — 7 тис. 750 (+15);
артилерійських систем — 3 тис. 888 (+23);
РСЗВ — 614 (+4);
засобів ППО — 372 (+2);
гелікоптерів — 306 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 393 (+10);
крилатих ракет — 1 тис. 214 (+3);
автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 645 (+32);
спеціальної техніки — 531 (+5).