Понад тисячу загарбників, вісім танків і гелікоптер знищили ЗСУ за добу

https://racurs.ua/ua/n184258-ponad-tysyachu-zagarbnykiv-visim-tankiv-i-gelikopter-znyschyly-zsu-za-dobu.html

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Збройні сили України за минулу добу ліквідували 1 тис. 10 загарбників окупаційної армії росії, а також вісім танків та гелікоптер.

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Про це 20 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року загалом демілітаризували близько 221 тис. 460 російських загарбників.

Окрім цього, загальні бойові втрати воєнних злочинці рф сягають: