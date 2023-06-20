ЕС готовит пакет финпомощи Украине на 50 млрд евро — Bloomberg

https://racurs.ua/n184260-es-gotovit-paket-finpomoschi-ukraine-na-50-mlrd-evro-bloomberg.html

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Європейський Союз готує новий пакет фінансової допомоги Україні в розмірі приблизно 50 млрд євро. Ці кошти допоможуть з фінансуванням поточних видатків Кабінету міністрів й покриватимуть термінове відновлення пріоритетних обʼєктів. Про це пише впливове видання Bloomberg з посиланням на джерела.

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Підготовлена пропозиція Єврокомісії щодо пакету фіндопомоги є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС та охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки. Гроші виплатять за умови, що Київ проведе реформи для покращення верховенства права та боротьби з корупцією. Очікується, що про нього оголосять 20 червня на конференції з відновлення України у Лондоні.

Джерела Bloomberg на умовах анонімності розповіли, що Європейська комісія запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій, щоб уникнути обтяжливих інструментів відновлення.

На відміну від попередніх фінансових пакетів для України, цей фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів ЄС, а не запозичень на ринках. Водночас Євросоюз очікує на допомогу і приватного сектора, й інших донорів.

Нагадаємо, раніше Financial Times писало, що ЄС працює над чотирирічним планом фінансування для України на суму у десятки мільярдів євро. Пропозиції для плану досі розробляють, але вони можуть бути готові напередодні конференції з відновлення України 21−22 червня.