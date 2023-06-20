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Ракурс
Воины ВСУ мастерски выкурили россиян с позиций в лесополосе

Воины ВСУ мастерски выкурили россиян с позиций в лесополосе (ВИДЕО)

20 июн 2023, 11:20
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Воїни 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади, яка є формуванням Корпусу резерву Збройних сил України, продемонструвала влучання по позиціях окупаційної армії росії, схованих у лісосмузі.


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Відеозапис роботи захисників України оприлюднила прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

Один з підрозділів 60 окремої механізованої Інгулецької бригади кошмарить орків. Готуйте попкорн, далі буде! — йдеться у повідомленні бригади у Фейсбук.

Нагадаємо, раніше речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов вказав, що Сили оборони продовжують наступальні дії у південних областях. Українські військові мали там частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Источник: Ракурс


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