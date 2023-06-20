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Воїни ЗСУ майстерно викурили росіян з позицій у лісосмузі
Воїни ЗСУ майстерно викурили росіян з позицій у лісосмузі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184266-voyiny-zsu-maysterno-vykuryly-rosiyan-z-pozyciy-u-lisosmuzi-video.htmlРакурс
Воїни 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади, яка є формуванням Корпусу резерву Збройних сил України, продемонструвала влучання по позиціях окупаційної армії росії, схованих у лісосмузі.
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Відеозапис роботи захисників України оприлюднила прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.
Один з підрозділів 60 окремої механізованої Інгулецької бригади кошмарить орків. Готуйте попкорн, далі буде! — йдеться у повідомленні бригади у Фейсбук.
Нагадаємо, раніше речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов вказав, що Сили оборони продовжують наступальні дії у південних областях. Українські військові мали там частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.