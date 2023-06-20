Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Воїни ЗСУ майстерно викурили росіян з позицій у лісосмузі

Воїни ЗСУ майстерно викурили росіян з позицій у лісосмузі (ВІДЕО)

20 чер 2023, 11:20
999

Воїни 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади, яка є формуванням Корпусу резерву Збройних сил України, продемонструвала влучання по позиціях окупаційної армії росії, схованих у лісосмузі.


.

Відеозапис роботи захисників України оприлюднила прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

Один з підрозділів 60 окремої механізованої Інгулецької бригади кошмарить орків. Готуйте попкорн, далі буде! — йдеться у повідомленні бригади у Фейсбук.

Нагадаємо, раніше речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов вказав, що Сили оборони продовжують наступальні дії у південних областях. Українські військові мали там частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів