Воїни ЗСУ майстерно викурили росіян з позицій у лісосмузі

https://racurs.ua/ua/n184266-voyiny-zsu-maysterno-vykuryly-rosiyan-z-pozyciy-u-lisosmuzi-video.html

Ракурс

Воїни 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади, яка є формуванням Корпусу резерву Збройних сил України, продемонструвала влучання по позиціях окупаційної армії росії, схованих у лісосмузі.

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Відеозапис роботи захисників України оприлюднила прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

Один з підрозділів 60 окремої механізованої Інгулецької бригади кошмарить орків. Готуйте попкорн, далі буде! — йдеться у повідомленні бригади у Фейсбук.

Нагадаємо, раніше речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов вказав, що Сили оборони продовжують наступальні дії у південних областях. Українські військові мали там частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.