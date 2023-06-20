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Два танка ВСУ разбили позиции россиян под Бахмутом
Два танка ВСУ разбили позиции россиян под Бахмутом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184270-dva-tanka-vsu-razbili-pozicii-rossiyan-pod-bahmutom-video.htmlРакурс
Воїни 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ Збройних сил України зафіксували момент роботи танків по окупантах на фронті.
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Народний депутат Юрій Мисягін 20 червня опублікував відповідний відеозапис.
Оператори дронів 30-ї бригади ЗСУ показали, як на світанку два танки працюють та розвалюють російські позиції під Бахмутом. На відео гарно видно, що ворог намагався поцілити з ПТУРа по одному з танків, але спроба виявилася невдала, — написав нардеп.