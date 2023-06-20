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Ракурс
Два танки ЗСУ розбили позиції росіян під Бахмутом

Два танки ЗСУ розбили позиції росіян під Бахмутом (ВІДЕО)

20 чер 2023, 12:41
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Воїни 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ Збройних сил України зафіксували момент роботи танків по окупантах на фронті.


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Народний депутат Юрій Мисягін 20 червня опублікував відповідний відеозапис.

Оператори дронів 30-ї бригади ЗСУ показали, як на світанку два танки працюють та розвалюють російські позиції під Бахмутом. На відео гарно видно, що ворог намагався поцілити з ПТУРа по одному з танків, але спроба виявилася невдала, — написав нардеп.

Джерело: Ракурс


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