Два танки ЗСУ розбили позиції росіян під Бахмутом

Воїни 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ Збройних сил України зафіксували момент роботи танків по окупантах на фронті.

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Народний депутат Юрій Мисягін 20 червня опублікував відповідний відеозапис.

Оператори дронів 30-ї бригади ЗСУ показали, як на світанку два танки працюють та розвалюють російські позиції під Бахмутом. На відео гарно видно, що ворог намагався поцілити з ПТУРа по одному з танків, але спроба виявилася невдала, — написав нардеп.