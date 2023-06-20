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Ракурс
Уничтоженный огромный склад боеприпасов врага. Фото: соцсети

Уничтожение склада с боекомплектом врага на Херсонщине показали на спутниковых фото

20 июн 2023, 17:49
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Склад боєприпасів російської армії у тимчасово окупованому селищі Рикове в Херсонській області був знищений Збройними силами України.


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Наслідки вибухів складу з боєкомплектом показали на супутникових фото. OSINT-аналітик Бреді Ефрика порівняв два знімки селища Рикове, які були зроблені компанією Planet Labs. Перше фото було зроблене 18 травня, а друге датоване 19 червня. Про це йдеться на його сторінці у Twitter.

На другому фото можна побачити масштабні руйнування після вибухів, які спричинило влучання по складах.

Знищений величезний склад боєприпасів ворога. Фото: Planet Labs

Знищений величезний склад боєприпасів ворога. Фото: Planet Labs

Нагадаємо, влучні удари Збройних сил України призвели до знищення величезного складу боєкомплекту російських окупантів. Так, 18 червня у тимчасово окупованому селищі Рикове Генічеського району пролунали потужні вибухи. Детонація боєприпасів тривала чи не увесь день. Окупаційна влада повідомляла про евакуацію населення та великі руйнування.

Источник: Ракурс


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