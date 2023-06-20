Знищений величезний склад боєприпасів ворога. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n184282-znyschennya-skladu-z-boiekomplektom-voroga-na-hersonschyni-pokazaly-na-suputnykovyh-foto.html

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Склад боєприпасів російської армії у тимчасово окупованому селищі Рикове в Херсонській області був знищений Збройними силами України.

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Наслідки вибухів складу з боєкомплектом показали на супутникових фото. OSINT-аналітик Бреді Ефрика порівняв два знімки селища Рикове, які були зроблені компанією Planet Labs. Перше фото було зроблене 18 травня, а друге датоване 19 червня. Про це йдеться на його сторінці у Twitter.

На другому фото можна побачити масштабні руйнування після вибухів, які спричинило влучання по складах.

Нагадаємо, влучні удари Збройних сил України призвели до знищення величезного складу боєкомплекту російських окупантів. Так, 18 червня у тимчасово окупованому селищі Рикове Генічеського району пролунали потужні вибухи. Детонація боєприпасів тривала чи не увесь день. Окупаційна влада повідомляла про евакуацію населення та великі руйнування.