Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищений величезний склад боєприпасів ворога. Фото: соцмережі
Знищення складу з боєкомплектом ворога на Херсонщині показали на супутникових фотоhttps://racurs.ua/ua/n184282-znyschennya-skladu-z-boiekomplektom-voroga-na-hersonschyni-pokazaly-na-suputnykovyh-foto.htmlРакурс
Склад боєприпасів російської армії у тимчасово окупованому селищі Рикове в Херсонській області був знищений Збройними силами України.
.
Наслідки вибухів складу з боєкомплектом показали на супутникових фото. OSINT-аналітик Бреді Ефрика порівняв два знімки селища Рикове, які були зроблені компанією Planet Labs. Перше фото було зроблене 18 травня, а друге датоване 19 червня. Про це йдеться на його сторінці у Twitter.
На другому фото можна побачити масштабні руйнування після вибухів, які спричинило влучання по складах.
Нагадаємо, влучні удари Збройних сил України призвели до знищення величезного складу боєкомплекту російських окупантів. Так, 18 червня у тимчасово окупованому селищі Рикове Генічеського району пролунали потужні вибухи. Детонація боєприпасів тривала чи не увесь день. Окупаційна влада повідомляла про евакуацію населення та великі руйнування.