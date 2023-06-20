Буданов сделал заявление о ядерном оружии рф в беларуси. Фото: Форбс-Украина

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Білоруський режим олександра лукашенка готує сховища для російської тактичної ядерної зброї.

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Однак станом на зараз країна-агресор рф не перемістила до білорусі жодної ядерної боєголовки. Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 20 червня повідомив в ефірі національного телемарафону.

Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено, — зазначив він.

Нагадаємо, 25 травня міністр оборони рф сергій шойгу підписав з главою білоруського міноборони віктором хреніним документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі у білорусі. Угода передбачає, що москва контролюватиме «ядерку», яку поставить режиму самопроголошеного президента олександра лукашенка.

Російський диктатор володимир путін заявляв, що ядерну зброю до білорусі рф почнуть завозити відразу ж після того, як 7−8 липня будуть побудовані спеціальні споруди.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко 14 травня повідомив, що білорусь нібито вже почала отримувати від російської федерації тактичну ядерну зброю.