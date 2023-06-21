На конференции в Лондоне анонсированы новые пакеты помощи для восстановления Украины

https://racurs.ua/n184312-na-konferencii-v-londone-anonsirovany-novye-pakety-pomoschi-dlya-vosstanovleniya-ukrainy.html

Ракурс

На міжнародній конференції з відновлення України анонсовано нові пакети допомоги для відбудови та відновлення України.

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Мета цього заходу — залучити іноземні інвестиції. У конференції беруть участь посадовці із 61 країни, представники бізнесу та неурядових організацій.

Це третій масштабний міжнародний захід (після конференцій у Лугано та Берліні) від початку великої війни, під час якого Україна намагається залучити кошти для фінансування бюджету та повоєнної відбудови.

21 червня Франція оголосила про виділення Україні додаткові 40 млн євро безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови у цьому році. Париж також готує багаторічний план допомоги для цивільних потреб, сказала у виступі глава МЗС Катрін Колона.

Європейський інвестиційний банк виділить Україні 840 млн євро на цьогорічну реалізацію проектів з відновлення шкіл і лікарень, транспортних мереж, інфраструктури водопостачання та відведення, а також профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки. Відповідний меморандум підписали міністр інфраструктури Кубраков і президент ЄІБ Хойєр Хойєр.

Німеччина надасть Україні додаткові 381 млн євро на гуманітарну допомогу у 2023 році, повідомила міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Велика Британія надасть великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи 3 млрд дол. додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги. США нададуть Україні 1,3 млрд дол. додаткової допомоги, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Лондонська конференція з відбудови триватиме два дні — 21 та 22 червня.

У перший день обговорюватимуть: