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Воины ВСУ атаковали блиндаж рф и взорвали БК на Бахмутском направлении (ВИДЕО)

Воины ВСУ атаковали блиндаж рф и взорвали БК на Бахмутском направлении (ВИДЕО)

21 июн 2023, 15:57
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Війна росії проти України триває. Тим часом Третя штурмова бригада — підрозділ Збройних сил України, сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», — продемонструвала, як викурює воєнних злочинців окупаційної армії рф з Донецької області.


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Виявили і знищили. Працює Розвідувально-ударний підрозділ Третьої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Визначили позиції росіян, запустили дрон, атакували бліндаж, відбулася детонація боєкомплекту. Результат — весь особовий склад росіян знищений, — йдеться у повідомленні захисників України.

Источник: Ракурс


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