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Воины ВСУ атаковали блиндаж рф и взорвали БК на Бахмутском направлении (ВИДЕО)
Воины ВСУ атаковали блиндаж рф и взорвали БК на Бахмутском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184313-voiny-vsu-atakovali-blindaj-rf-i-vzorvali-bk-na-bahmutskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Війна росії проти України триває. Тим часом Третя штурмова бригада — підрозділ Збройних сил України, сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», — продемонструвала, як викурює воєнних злочинців окупаційної армії рф з Донецької області.
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Виявили і знищили. Працює Розвідувально-ударний підрозділ Третьої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Визначили позиції росіян, запустили дрон, атакували бліндаж, відбулася детонація боєкомплекту. Результат — весь особовий склад росіян знищений, — йдеться у повідомленні захисників України.