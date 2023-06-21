Воїни ЗСУ атакували бліндаж рф і підірвали БК на Бахмутському напрямку

https://racurs.ua/ua/n184313-voyiny-zsu-atakuvaly-blindaj-rf-i-pidirvaly-bk-na-bahmutskomu-napryamku-video.html

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Війна росії проти України триває. Тим часом Третя штурмова бригада — підрозділ Збройних сил України, сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», — продемонструвала, як викурює воєнних злочинців окупаційної армії рф з Донецької області.

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