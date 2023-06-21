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Воїни ЗСУ атакували бліндаж рф і підірвали БК на Бахмутському напрямку
Воїни ЗСУ атакували бліндаж рф і підірвали БК на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184313-voyiny-zsu-atakuvaly-blindaj-rf-i-pidirvaly-bk-na-bahmutskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Війна росії проти України триває. Тим часом Третя штурмова бригада — підрозділ Збройних сил України, сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», — продемонструвала, як викурює воєнних злочинців окупаційної армії рф з Донецької області.
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Виявили і знищили. Працює Розвідувально-ударний підрозділ Третьої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Визначили позиції росіян, запустили дрон, атакували бліндаж, відбулася детонація боєкомплекту. Результат — весь особовий склад росіян знищений, — йдеться у повідомленні захисників України.