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Уничтожение танка рф показала артиллерия ВМС ВСУ

Уничтожение танка рф показала артиллерия ВМС ВСУ (ВИДЕО)

21 июн 2023, 16:58
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Артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України з 406-ї Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого УНР Олексія Алмазова, що входить до складу Командування морської піхоти, ліквідували танк окупаційної армії росії.


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Знищення військової техніки країни-терориста відбулося на Південному напрямку фронту.

Источник: Ракурс


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