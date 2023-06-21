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Уничтожение танка рф показала артиллерия ВМС ВСУ
Уничтожение танка рф показала артиллерия ВМС ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184316-unichtojenie-tanka-rf-pokazala-artilleriya-vms-vsu-video.htmlРакурс
Артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України з 406-ї Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого УНР Олексія Алмазова, що входить до складу Командування морської піхоти, ліквідували танк окупаційної армії росії.
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Знищення військової техніки країни-терориста відбулося на Південному напрямку фронту.