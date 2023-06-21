Уничтожение танка рф показала артиллерия ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n184316-unichtojenie-tanka-rf-pokazala-artilleriya-vms-vsu-video.html

Ракурс

Артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України з 406-ї Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого УНР Олексія Алмазова, що входить до складу Командування морської піхоти, ліквідували танк окупаційної армії росії.

.

Знищення військової техніки країни-терориста відбулося на Південному напрямку фронту.