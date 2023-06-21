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Ракурс
Знищення танка рф показала артилерія ВМС ЗСУ

Знищення танка рф показала артилерія ВМС ЗСУ (ВІДЕО)

21 чер 2023, 16:58
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Артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України з 406-ї Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого УНР Олексія Алмазова, що входить до складу Командування морської піхоти, ліквідували танк окупаційної армії росії.


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Знищення військової техніки країни-терориста відбулося на Південному напрямку фронту.

Джерело: Ракурс


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