Путин пугает Украину и мир межконтинентальными баллистическими «Сарматами»

https://racurs.ua/n184325-putin-pugaet-ukrainu-i-mir-mejkontinentalnymi-ballisticheskimi-sarmatami.html

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Диктатор рф, воєнний злочинець володимир путін знову почав погрожувати поставити на бойове чергування стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування з важкою багатоступінчастою міжконтинентальною балістичною ракетою «Сармат».

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Про це пишуть 21 червня пропагандистські ЗМІ країни-агресора.

Найближчим часом на бойове чергування заступлять перші пускові установки комплексу «Сармат» із новою важкою ракетою, — заявив путін.

Торік у червні він також обіцяв поставити «Сармати» на бойове чергування до кінця 2022 року. Але цього не відбулося.

Лідер країни-агресора похвалився, що до складу Військово-морського флоту росії було введено головний підводний човен проєкту «Борей-А», а в січні 2023 року на бойове чергування вийшов фрегат «Адмірал флоту радянського союзу горшков».

Зі слів воєнного злочинця, «озброєння російської ядерної тріади дають змогу ефективно і гарантовано забезпечити стратегічне стримування і підтримувати глобальний баланс сил».

Путін почав переконувати, що близько половини частин ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) оснащені новітніми комплексами «Ярс», і зараз проводиться переозброєння на сучасні ракетні системи з гіперзвуковою бойовою частиною «Авангард».