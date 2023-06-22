По криворожской дамбе россия пыталась ударить «Кинжалами»

https://racurs.ua/n184362-po-krivorojskoy-dambe-rossiya-pytalas-udarit-kinjalami-podolyak.html

Ракурс

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни намагалися влучити «Кинджалами» в дамбу в Кривому Розі. Коли саме це сталося, він не уточнює.

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росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, — пише Подоляк.

Він також каже про додаткові мінування Запорізької АЕС.