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По криворізькій дамбі росія пробувала вдарити «Кинджалами» - Подоляк
По криворізькій дамбі росія пробувала вдарити «Кинджалами» — Подолякhttps://racurs.ua/ua/n184362-po-kryvorizkiy-dambi-rosiya-probuvala-vdaryty-kyndjalamy-podolyak.htmlРакурс
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни намагалися влучити «Кинджалами» в дамбу в Кривому Розі. Коли саме це сталося, він не уточнює.
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росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, — пише Подоляк.
Він також каже про додаткові мінування Запорізької АЕС.
Повітряні сили повідомляли уранці 22 червня, що вночі росіяни запустили по цілі в Дніпропетровській області три ракети Х-47 «Кинджал» і три крилаті Х-22, але вони не долетіли.
Нічна атака російських військ була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Крім дронів-камікадзе, були застосовані ракети Х-22 і Х-47 «Кинджал». Однак вони «не досягли своїх цілей, — повідомила 22 червня прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
При цьому не сказано, що ракети були збиті.