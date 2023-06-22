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Ракурс
По криворізькій дамбі росія пробувала вдарити «Кинджалами» - Подоляк

По криворізькій дамбі росія пробувала вдарити «Кинджалами» — Подоляк

22 чер 2023, 18:11
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни намагалися влучити «Кинджалами» в дамбу в Кривому Розі. Коли саме це сталося, він не уточнює.


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росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, — пише Подоляк.

Він також каже про додаткові мінування Запорізької АЕС.

Повітряні сили повідомляли уранці 22 червня, що вночі росіяни запустили по цілі в Дніпропетровській області три ракети Х-47 «Кинджал» і три крилаті Х-22, але вони не долетіли.

Нічна атака російських військ була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Крім дронів-камікадзе, були застосовані ракети Х-22 і Х-47 «Кинджал». Однак вони «не досягли своїх цілей, — повідомила 22 червня прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

При цьому не сказано, що ракети були збиті.

Джерело: Ракурс


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