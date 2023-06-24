Четкого плана подавления мятежа "Вагнера" нет - BBC со ссылкой на источники в ФСБ

https://racurs.ua/n184419-chetkogo-plana-podavleniya-myateja-vagnera-net-bbc-so-ssylkoy-na-istochniki-v-fsb.html

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ФСБ не має конкретного плану придушення заколоту ПВК «Вагнер».

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Про це російській службі Бі-бі-сі розповіло джерело, близьке до центрального апарату ФСБ. Також він підтвердив, що всі ключові об'єкти у Воронежі взяті під контроль найманцями — «все як у Ростові».

Раніше про те, що бійці ПВК «Вагнер» увійшли до Воронежа, повідомило агентство Reuters.

Агентство наголошує, що не може незалежно перевірити цю інформацію. Які саме об'єкти захопила ПВК, агентство не уточнює.

Раніше уряд Воронезької області повідомляв, що у напрямку Воронежа рухається колона військової техніки.

Ні засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, ні російська влада про взяття військових об'єктів у Воронежі поки не повідомляли.

Нагадаємо, ватажок ПВК «Вагнера» євген пригожин увечері 23 червня звинуватив російських військових у завданні удару по табору найманців і оголосив, що фактично збирається здійснити військовий переворот у росії. Він назвав його маршем справедливості.

Міноборони рф назвало цю заяву Пригожина про удар по табору найманців «інформаційною провокацією». путін заявив, що віддав наказ нейтралізувати вагнерівців.

ФСБ рф порушила справу стосовно Пригожина за статтею про озброєний заколот. Максимальне покарання за статтею — 20 років позбавлення волі. Також ФСБ закликала найманців ПВК не виконувати накази Пригожина.

На ранок 24 червня ПВК «Вагнера» захопила Ростов-на-Дону. На вулицях міста танки. Озброєні люди оточили штаб Південного військового округу, міську адміністрацію, управління ФСБ та МВС.

У Москві, Московській області та Воронезькій області було введено режим «контртерористичної операції».