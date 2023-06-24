У захваченного "вагнеровцами" штаба россиян в Ростове раздался взрыв

https://racurs.ua/n184427-vozle-zahvachennogo-vagnerovcami-shtaba-rossiyan-v-rostove-razdalsya-vzryv-video.html

Ракурс

Біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону або в самому штабі 24 червня пролунав вибух.

.

У мережі оприлюднили кадри кореспондента англомовної служби російського пропагандистського каналу RT у перші секунди після вибуху.

Після цього біля штабу почалася стрілянина.

Крім того, найманці ПВК «Вагнер» у Ростові встановлюють мінні шлагбауми з протитанкових ТМ-62.