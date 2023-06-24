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У захваченного "вагнеровцами" штаба россиян в Ростове раздался взрыв
Возле захваченного «вагнеровцами» штаба россиян в Ростове раздался взрыв (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184427-vozle-zahvachennogo-vagnerovcami-shtaba-rossiyan-v-rostove-razdalsya-vzryv-video.htmlРакурс
Біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону або в самому штабі 24 червня пролунав вибух.
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У мережі оприлюднили кадри кореспондента англомовної служби російського пропагандистського каналу RT у перші секунди після вибуху.
Після цього біля штабу почалася стрілянина.
Крім того, найманці ПВК «Вагнер» у Ростові встановлюють мінні шлагбауми з протитанкових ТМ-62.