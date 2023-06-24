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Ракурс
Біля захопленого "вагнерівцями" штабу росіян у Ростові пролунав вибух

Біля захопленого «вагнерівцями» штабу росіян у Ростові пролунав вибух (ВІДЕО)

24 чер 2023, 13:59
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Біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону або в самому штабі 24 червня пролунав вибух.


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У мережі оприлюднили кадри кореспондента англомовної служби російського пропагандистського каналу RT у перші секунди після вибуху.

Після цього біля штабу почалася стрілянина.

Крім того, найманці ПВК «Вагнер» у Ростові встановлюють мінні шлагбауми з протитанкових ТМ-62.

Джерело: Ракурс


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