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Біля захопленого "вагнерівцями" штабу росіян у Ростові пролунав вибух
Біля захопленого «вагнерівцями» штабу росіян у Ростові пролунав вибух (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184427-bilya-zahoplenogo-vagnerivcyamy-shtabu-rosiyan-u-rostovi-prolunav-vybuh-video.htmlРакурс
Біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону або в самому штабі 24 червня пролунав вибух.
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У мережі оприлюднили кадри кореспондента англомовної служби російського пропагандистського каналу RT у перші секунди після вибуху.
Після цього біля штабу почалася стрілянина.
Крім того, найманці ПВК «Вагнер» у Ростові встановлюють мінні шлагбауми з протитанкових ТМ-62.