Біля захопленого "вагнерівцями" штабу росіян у Ростові пролунав вибух

https://racurs.ua/ua/n184427-bilya-zahoplenogo-vagnerivcyamy-shtabu-rosiyan-u-rostovi-prolunav-vybuh-video.html

Ракурс

Біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону або в самому штабі 24 червня пролунав вибух.

.

У мережі оприлюднили кадри кореспондента англомовної служби російського пропагандистського каналу RT у перші секунди після вибуху.

Після цього біля штабу почалася стрілянина.

Крім того, найманці ПВК «Вагнер» у Ростові встановлюють мінні шлагбауми з протитанкових ТМ-62.