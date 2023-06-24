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Москва готовится к осаде – украинская разведка
Москва готовится к осаде — украинская разведкаhttps://racurs.ua/n184428-moskva-gotovitsya-k-osade-ukrainskaya-razvedka.htmlРакурс
Москва наразі фактично ізольована, столиця росії в облозі.
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Про це стверджують у Головному управлінні розвідки Міноборони.
В ГУР нагадали, що після демаршу Пригожина і початку руху ПВК «Вагнер» в бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО). В зв’язку з цим силовики отримали дозвіл на:
- Прослуховування будь-яких розмов та перевірку листування;
- Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень;
- Силовий доступ в приватні та службові приміщення;
- Використання автомобільного транспорту громадян та організацій;
- Відключення всіх видів зв’язку;
- «Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об'єктів».
Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі.
Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони. Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автотрасою М4 «Дон».
Раніше розвідка Британії повідомляла, що ПВК «Вагнера» «майже напевно» збирається дійти до Москви з території Воронезької області.
Президент рф путін назвавдії найманців «Вагнера» «зрадою» та «ударом по росії».