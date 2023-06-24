Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно

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ВСУ проводят наступательные операции, фото: Генштаб ВСУ
Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременноhttps://racurs.ua/n184440-vostochnaya-gruppirovka-vsu-nachala-nastuplenie-na-neskolkih-napravleniyah-odnovremenno.htmlРакурс
Східне угруповання військ сьогодні, 24 червня, розпочало наступ на декількох напрямках одночасно.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед, — зазначила Маляр.
Водночас ворог намагався наступати на Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках, просунутися йому не вдалося. просунутись.
На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли, — зазначила Маляр.
Також Маляр повідомила, що на півдні на всіх наступу тривають важкі бої.
Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії, — повідомила Маляр. — Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки.