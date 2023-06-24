ЗСУ проводять наступальні операції, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n184440-shidne-ugrupovannya-zsu-rozpochalo-nastup-na-kilkah-napryamkah-odnochasno-malyar.html

Ракурс

Східне угруповання військ сьогодні, 24 червня, розпочало наступ на декількох напрямках одночасно.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед, — зазначила Маляр.

Водночас ворог намагався наступати на Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках, просунутися йому не вдалося. просунутись.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли, — зазначила Маляр.

Також Маляр повідомила, що на півдні на всіх наступу тривають важкі бої.