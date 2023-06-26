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Последствия российских обстрелов, фото: Нацполиция
Последствия российских обстрелов Херсонщины показала полиция (ФОТО)https://racurs.ua/n184477-posledstviya-rossiyskih-obstrelov-hersonschiny-pokazala-policiya-foto.htmlРакурс
Рашисти продовжують обстрілювати мирне населення Бериславського, Каховського та Херсонського районів Херсонської області, а також місто Херсон і передмістя.
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Обстріли здійснюються з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Про це сьогодні. 26 червня, повідомляє прес-служба Нацполіції.
Агресор понівечив інфраструктуру та житлові будинки:
- під ворожим артилерійським вогнем перебувало село Бургунка. Внаслідок обстрілу там пошкоджено щонайменше три житлові будинки, автомобіль, поранено 69-річного чоловіка та 19-річну вагітну жінку;
- противник здійснив авіаційні удари по селищу Козацьке Каховського району. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджена будівля школи, приватні будинки та СТО, поранено 75-річну місцеву жительку;
- місто Херсон окупанти обстрілювали цілодобово, ворог цілився по житлових кварталах — там пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста. Після влучань снарядів у багатоповерхівки там зайнялися квартири. Також у деяких районах перебиті газогони;
- внаслідок артилерійського обстрілу селища Антонівка поранено 21-річного місцевого жителя.
Зазначається, що за минулі дві доби поліція відкрила 18 кримінальних проваджень за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
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