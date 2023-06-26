Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне продолжают использовать запрещенное оружие в агрессии против Украины

Рашисты обстреляли Херсонщину запрещенными зажигательными снарядами (ВИДЕО)

26 июн 2023, 09:30
999

Російські загарбники вночі обстріляли прибережні території Херсону запальними снарядами.


.

Про це в ефірі телемарафону сьогодні, 26 червня, заявила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє видання «Армія.Inform».

Вночі ворог гатив забороненими запальними снарядами по Херсонщині, спричиняючи потужні пожежі, — наголосила вона.

Гуменюк зазначає, що в такий спосіб ворог створює у Херсоні умови, коли перебувати в приватному секторі неможливо.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що одну з прибережних зон міста атакували запальними снарядами із РСЗВ. Також повідомляється про прильоти у Дніпровському районі Херсона.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров