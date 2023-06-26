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Россияне продолжают использовать запрещенное оружие в агрессии против Украины
Рашисты обстреляли Херсонщину запрещенными зажигательными снарядами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184473-rashisty-obstrelyali-hersonschinu-zapreschennymi-zajigatelnymi-snaryadami-video.htmlРакурс
Російські загарбники вночі обстріляли прибережні території Херсону запальними снарядами.
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Про це в ефірі телемарафону сьогодні, 26 червня, заявила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє видання «Армія.Inform».
Вночі ворог гатив забороненими запальними снарядами по Херсонщині, спричиняючи потужні пожежі, — наголосила вона.
Гуменюк зазначає, що в такий спосіб ворог створює у Херсоні умови, коли перебувати в приватному секторі неможливо.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що одну з прибережних зон міста атакували запальними снарядами із РСЗВ. Також повідомляється про прильоти у Дніпровському районі Херсона.
Про постраждалих наразі не повідомляється.
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