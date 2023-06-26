Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни продовжують використовувати заборонену зброю в агресії проти України

Рашисти обстріляли Херсонщину забороненими запальними снарядами (ВІДЕО)

26 чер 2023, 09:30
999

Російські загарбники вночі обстріляли прибережні території Херсону запальними снарядами.


.

Про це в ефірі телемарафону сьогодні, 26 червня, заявила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє видання «Армія.Inform».

Вночі ворог гатив забороненими запальними снарядами по Херсонщині, спричиняючи потужні пожежі, — наголосила вона.

Гуменюк зазначає, що в такий спосіб ворог створює у Херсоні умови, коли перебувати в приватному секторі неможливо.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що одну з прибережних зон міста атакували запальними снарядами із РСЗВ. Також повідомляється про прильоти у Дніпровському районі Херсона.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів