Рашисти скинули заборонений боєприпас на позиції ЗСУ

Росіяни застосовують заборонену хімічну зброю, фото: МЗС Франції

https://racurs.ua/ua/n184459-rashysty-skynuly-zaboronenyy-boieprypas-na-pozyciyi-zsu.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 25 червня, скинули хімічний боєприпас на позиції українських військових на Мар’їнському напрямку.

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Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів про це в ефірі національного телемарафону.

Зафіксовано факт скидання на одну з позицій ЗСУ забороненого аерозольного хімічного боєприпасу задушливої дії. Але вітер був у бік противника, — зазначив Шершень.

Загалом ворог, застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію, здійснив на Мар’їнському напрямку понад 440 обстрілів.

Зазначається, що рашисти минулої доби зосереджувала сили на штурмах Авдіївського та Мар’їнського напрямків. Так, в районі Мар’їнки відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог отримав відсіч і відійшов.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що рашисти скинули з безпілотника на позиції українських військових контейнер з отруйною речовиною — імовірно хлорпікриновою гранатою К-51.