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Ракурс
Владимир Зеленский выложил видео, как он останавливается на заправке где-то в Донецкой области

Зеленский выложил видео, как он останавливается на заправке где-то в Донецкой области

26 июн 2023, 17:51
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Володимр Зеленський, президент України, виклав відео, як він зупиняється на заправці десь на Донеччині.


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Дороги Донеччини, заправка, спілкування з нашими воїнами. Дякую за все, що ви робите для України! Дякую за захист! Бажаю кожному здоровʼя та бойової удачі, — підписав відео президент.

Раніше стало відомо, що глава держави 26 червня перебував на фронті.

Під час робочої поїздки на Донеччину президент України відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку, — пояснили на сайті президента.

У його соцмережах опублікували відео з нагородження українських бійців.

Сьогодні маю честь бути поруч із нашими героями — підрозділами Збройних сил України оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Подякувати, нагородити й потиснути руку, — прокоментував президент ці кадри.

Источник: Ракурс


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