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Владимир Зеленский выложил видео, как он останавливается на заправке где-то в Донецкой области
Зеленский выложил видео, как он останавливается на заправке где-то в Донецкой областиhttps://racurs.ua/n184493-zelenskiy-vylojil-video-kak-on-ostanavlivaetsya-na-zapravke-gde-to-v-doneckoy-oblasti.htmlРакурс
Володимр Зеленський, президент України, виклав відео, як він зупиняється на заправці десь на Донеччині.
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Дороги Донеччини, заправка, спілкування з нашими воїнами. Дякую за все, що ви робите для України! Дякую за захист! Бажаю кожному здоровʼя та бойової удачі, — підписав відео президент.
Раніше стало відомо, що глава держави 26 червня перебував на фронті.
Під час робочої поїздки на Донеччину президент України відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку, — пояснили на сайті президента.
У його соцмережах опублікували відео з нагородження українських бійців.
Сьогодні маю честь бути поруч із нашими героями — підрозділами Збройних сил України оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Подякувати, нагородити й потиснути руку, — прокоментував президент ці кадри.