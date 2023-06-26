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Зеленський виклав відео, як він зупиняється на заправці десь на Донеччині
Зеленський виклав відео, як він зупиняється на заправці десь на Донеччиніhttps://racurs.ua/ua/n184493-zelenskyy-vyklav-video-yak-vin-zupynyaietsya-na-zapravci-des-na-donechchyni.htmlРакурс
Володимр Зеленський, президент України, виклав відео, як він зупиняється на заправці десь на Донеччині.
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Дороги Донеччини, заправка, спілкування з нашими воїнами. Дякую за все, що ви робите для України! Дякую за захист! Бажаю кожному здоровʼя та бойової удачі, — підписав відео президент.
Раніше стало відомо, що глава держави 26 червня перебував на фронті.
Під час робочої поїздки на Донеччину президент України відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку, — пояснили на сайті президента.
У його соцмережах опублікували відео з нагородження українських бійців.
Сьогодні маю честь бути поруч із нашими героями — підрозділами Збройних сил України оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Подякувати, нагородити й потиснути руку, — прокоментував президент ці кадри.