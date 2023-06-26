Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський виклав відео, як він зупиняється на заправці десь на Донеччині

Зеленський виклав відео, як він зупиняється на заправці десь на Донеччині

26 чер 2023, 17:51
999

Володимр Зеленський, президент України, виклав відео, як він зупиняється на заправці десь на Донеччині.


.

Дороги Донеччини, заправка, спілкування з нашими воїнами. Дякую за все, що ви робите для України! Дякую за захист! Бажаю кожному здоровʼя та бойової удачі, — підписав відео президент.

Раніше стало відомо, що глава держави 26 червня перебував на фронті.

Під час робочої поїздки на Донеччину президент України відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку, — пояснили на сайті президента.

У його соцмережах опублікували відео з нагородження українських бійців.

Сьогодні маю честь бути поруч із нашими героями — підрозділами Збройних сил України оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Подякувати, нагородити й потиснути руку, — прокоментував президент ці кадри.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів