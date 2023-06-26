Зеленський виклав відео, як він зупиняється на заправці десь на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n184493-zelenskyy-vyklav-video-yak-vin-zupynyaietsya-na-zapravci-des-na-donechchyni.html

Ракурс

Володимр Зеленський, президент України, виклав відео, як він зупиняється на заправці десь на Донеччині.

.

Дороги Донеччини, заправка, спілкування з нашими воїнами. Дякую за все, що ви робите для України! Дякую за захист! Бажаю кожному здоровʼя та бойової удачі, — підписав відео президент.

Раніше стало відомо, що глава держави 26 червня перебував на фронті.

Під час робочої поїздки на Донеччину президент України відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку, — пояснили на сайті президента.

У його соцмережах опублікували відео з нагородження українських бійців.