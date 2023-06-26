Украинские силы продвинулись на 1,5 км на Таврическом направлении

https://racurs.ua/n184499-ukrainskie-sily-prodvinulis-na-1-5-km-na-tavricheskom-napravlenii.html

Ракурс

Українські сили просунулися на 1,5 км на Таврійському напрямку.

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Про це розповів 26 червня речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Йдеться, зокрема, про успішні наступальні дії угруповання «Таврія» на Мелітопольському напрямі. Наразі ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. Здійснюється аеророзвідка місцевості, розмінування, наносяться вогневі поразки, артилерія працює за виявленими цілями противника та проводяться заходи щодо контрбатарейної боротьби.

«Ракурс» писав, що Сили оборони України взяли під контроль село Рівнопіль Великоновоселівського району Донецької області, яке було окуповане рашистами.

Тим часом в адміністрації президента США Джозефа Байдена неофіційно говорять, що український контрнаступ почався повільно і його результати за перші кілька тижнів змушують «протверезіти», проте не поспішають робити висновки, пише NYT.

Видання пояснює, що через три тижні контрнаступу українська армія стикається з низкою проблем, які ускладнюють її плани, зокрема смуга мінних полів і особливості місцевості, де відкриті поля не дають прикриття.

Успіх України зараз залежить від того, скільки танків, бронемашин і солдатів вона зможе зберегти до того, як досягне основної лінії оборони.

Як пише NYT, усі перешкоди перетворили ранні етапи контрнаступу на повільну і криваву тяганину, обмеживши українські сили приблизно 6,44 км відвойованої території. Це менше половини відстані, яку Україні необхідно подолати, щоб дістатися до основних оборонних позицій рф.

За даними видання, протягом зими Україна і західні союзники підготували та екіпірували близько 40 тис. солдатів для наступу.

У березні США перекинули 113 бойових машин «Бредлі». Щонайменше 17 із них — понад 15% - були пошкоджені або знищені в ході бойових дій, сказав чиновник у коментарі NYT.