В Днепре создали штаб и разработали план эвакуации людей на случай теракта на ЗАЭС

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Влада Дніпропетровської області створила спеціальний штаб і розробила план евакуації людей на випадок вчинення росіянами теракту на Запорізькій атомній електростанції.

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При цьому голова ОВА Сергій Лисак запевнив, що наразі причин для паніки немає.

Ставимося серйозно до можливого теракту на Запорізькій АЕС. Втім приводів для паніки немає. На Дніпропетровщині створений відповідний штаб. Розроблений план евакуації людей, — сказав Лисак.

Голова ОВА також повідомив, що в області проводитимуться навчання на випадок надзвичайної ситуації. Всі служби будуть відпрацьовувати різні можливі сценарії.

США наразі не бачать ознак того, що можливий план рф підірвати Запорізьку АЕС є «неминучим», водночас уважно стежать за ситуацією, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі.

У понеділок, 26 червня, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС — найбільша станція в Європі, має шість реакторів.