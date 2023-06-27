У Дніпрі створили штаб і розробили план евакуації людей на випадок теракту на ЗАЕС

Влада Дніпропетровської області створила спеціальний штаб і розробила план евакуації людей на випадок вчинення росіянами теракту на Запорізькій атомній електростанції.

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При цьому голова ОВА Сергій Лисак запевнив, що наразі причин для паніки немає.

Ставимося серйозно до можливого теракту на Запорізькій АЕС. Втім приводів для паніки немає. На Дніпропетровщині створений відповідний штаб. Розроблений план евакуації людей, — сказав Лисак.

Голова ОВА також повідомив, що в області проводитимуться навчання на випадок надзвичайної ситуації. Всі служби будуть відпрацьовувати різні можливі сценарії.

США наразі не бачать ознак того, що можливий план рф підірвати Запорізьку АЕС є «неминучим», водночас уважно стежать за ситуацією, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі.

У понеділок, 26 червня, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС — найбільша станція в Європі, має шість реакторів.

Зокрема було заміновано ставок-охолоджувач ЗАЕС, а окупанти розмістили біля чотирьох з шести блоків техніку начинену вибухівкою. У разі підриву ставка, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 до 14 днів, зазначив Буданов.

Про наслідки теракту на АЕС розповів для «Форбс» колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олег Дударь:

Ставок-охолоджувач — штучна водойма у вісім квадратних кілометрів для охолодження працюючих турбін енергоблоків. Зараз у всіх шести реакторах ЗАЕС не відбувається ланцюгова ядерна реакція. Для кожного з блоків ЗАЕС існує по три системи безпеки — 18 систем загалом. Вони щосекундно відводять тепло від атомних реакторів, від палива, яке знаходиться і в реакторах, і в басейнах витримки на блоках. Це залишкове тепло, воно залишилось після того, як в реакторах перестала відбуватися ланцюгова ядерна реакція. З часом воно зменшується, але його потрібно весь час відводити. Підрив шандори, яка встановлена на ставку-охолоджувачі та необхідна для його продувки, унеможливить підживлення бризкальних басейнів. Якщо не вживати заходів і втратити в них воду, через деякий час паливо в реакторах та басейнах витримки почне розігріватися та плавитися. Наслідок — вихід радіоактивних продуктів у зовнішнє середовище, просочування їх у ґрунтові води та рознесенням їх вітром. Якщо теракт станеться, це буде інша аварія, ніж на ЧАЕС. Буде більше нагадувати аварію на АЕС у префектурі Фукусіма. На ЧАЕС вибухнув реактор, там відбувалися інші фізичні процеси. Вітер розніс радіоактивне паливо.

У даному ж випадку буде повільне витікання радіоактивної маси. В атмосферу потрапить практично вся таблиця Менделєєва, елементи в активному стані, які будуть випромінювати радіацію сторіччя.

Мінімальні наслідки аварії — радіація забруднить все в радіусі понад 10 км навколо ЗАЕС. Якщо паливо прорве бетон в реакторах та потрапить у ґрунт та Дніпро — найгірший сценарій.

За масштабами негативних наслідків, це буде трагедія не менша за аварію на ЧАЕС та «Фукусімі». Південь України буде втрачено на багато років.