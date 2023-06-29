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Ракурс
В оккупированной Голой Пристане россияне держат склады с награбленным

В оккупированной Голой Пристане россияне держат склады с награбленным

29 июн 2023, 12:40
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На території тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань у Херсонській області воєнні злочинці російської армії тримають склади з награбованим майном. Склади для зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини для подальшого перепродажу російські загарбники облаштували у конфіскованих будівлях.


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Про це сьогодні повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Злочинна сутність пронизує країну-агресора з низу до верху, — вказала Маляр.

Окрім цього, за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські окупанти у Горностаївці Херсонської області забирають житло у місцевих мешканців та оголошують його своєю власністю. Йдеться про нерухоме майно людей, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене житло маркується табличками «власність російської федерації».

Источник: Ракурс


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