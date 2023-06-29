В окупованій Голій Пристані росіяни тримають склади з награбованим — Маляр

https://racurs.ua/ua/n184597-v-okupovaniy-goliy-prystani-rosiyany-trymaut-sklady-z-nagrabovanym-malyar.html

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На території тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань у Херсонській області воєнні злочинці російської армії тримають склади з награбованим майном. Склади для зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини для подальшого перепродажу російські загарбники облаштували у конфіскованих будівлях.

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Про це сьогодні повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Злочинна сутність пронизує країну-агресора з низу до верху, — вказала Маляр.

Окрім цього, за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські окупанти у Горностаївці Херсонської області забирають житло у місцевих мешканців та оголошують його своєю власністю. Йдеться про нерухоме майно людей, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене житло маркується табличками «власність російської федерації».