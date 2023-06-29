Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эвакуироваться призвали жителей приграничных районов. Фото:

Наев призвал жителей приграничных районов Сумщины эвакуироваться

29 июн 2023, 15:48
999

Жителям прикордонних з росією районів Сумської області потрібно покинути свої домівки.


.

Евакуюватися необхідно мешканцям районів, які щодня потерпають від обстрілів російської армії. Влада на місцях знає алгоритми та шляхи евакуаційних заходів. Цивільним необхідно зберегти свої життя, а ЗСУ продовжать боронити українську землю. Про це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв 29 червня повідомив у Telegram.

За словами генерала, Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. Щодня прикордонні райони російські окупанти обстрілюють з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, ще з весни українські військові разом із цивільно-військовими адміністраціями намагаються евакуювати все населення з прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Але більшість цивільних вже евакуювали з тих населених пунктів, що наближені до кордону з рф та білоруссю. У цих селах переважно залишилися старенькі, які хочуть залишатися у своїх рідних домівках, біля могил своїх батьків та пращурів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров