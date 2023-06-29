Эвакуироваться призвали жителей приграничных районов. Фото:

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Ракурс

Жителям прикордонних з росією районів Сумської області потрібно покинути свої домівки.

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Евакуюватися необхідно мешканцям районів, які щодня потерпають від обстрілів російської армії. Влада на місцях знає алгоритми та шляхи евакуаційних заходів. Цивільним необхідно зберегти свої життя, а ЗСУ продовжать боронити українську землю. Про це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв 29 червня повідомив у Telegram.

За словами генерала, Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. Щодня прикордонні райони російські окупанти обстрілюють з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, ще з весни українські військові разом із цивільно-військовими адміністраціями намагаються евакуювати все населення з прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Але більшість цивільних вже евакуювали з тих населених пунктів, що наближені до кордону з рф та білоруссю. У цих селах переважно залишилися старенькі, які хочуть залишатися у своїх рідних домівках, біля могил своїх батьків та пращурів.