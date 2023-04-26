Евакуація цивільних з прикордонних сіл розпочалася на Сумщині та Чернігівщині. Фото: slovoidilo

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Відбувається евакуація більшості населення прикордонних районів Чернігівської й Сумської областей.

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Військові разом із цивільно-військовими адміністраціями намагаються евакуювати все населення. Але більшість цивільних вже евакуювали з тих населених пунктів, що наближені до кордону з росією та білоруссю. У цих селах переважно залишилися старенькі, які хочуть залишатися у своїх рідних домівках, біля могил своїх батьків та пращурів. Про це помічник командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Євген Силкін 26 квітня заявив в ефірі проекту Радіо Свобода «Свобода.Ранок».

Здебільшого залишилися літні люди яким, як вони кажуть, нема чого втрачати й немає куди їхати, — зазначив він.

Силкін наголосив, що російські загарбники використовують прикордонну територію України в якості полігона. Так вороги тренуються або ж перевіряють готовність артилерії не обираючи цілей.

Нагадаємо, на початку квітня Державна прикордонна служба України показала як військовослужбовці евакуюють поранених бійців з поля бою. Один із бійців під час відбиття ворожого штурму в Бахмуті отримав кульове поранення в руку, але військового вдалося врятувати.