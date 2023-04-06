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Ракурс
Евакуацію поранених воїнів з Бахмута показала Держприкордонслужба

Евакуацію поранених воїнів з Бахмута показала Держприкордонслужба (ВІДЕО)

6 кві 2023, 16:20
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Державна прикордонна служба України показала як військовослужбовці евакуюють поранених бійців з поля бою. В Держприкордонслужбі повідомили, що один з прикордонників під час відбиття ворожого штурму в Бахмуті отримав кульове поранення в руку.


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Кровотечу на полі бою зупинили побратими. Далі для евакуації бійця прибув парамедик. Життя врятовано, — вказали в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники потрапили в оточення воєнних злочинців росії в Бахмуті та вирвалися.

Джерело: Ракурс


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