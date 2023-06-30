Чинний нардеп за 50 тис. дол. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції.

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В СБУ повідомили, що народний обранець «гарантував» громадянину однієї із європейських країн використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання парламентарієм 20 тис. — першої частини грошової винагороди, і викрили його на одержані другого «траншу» у розмірі 30 тис.

Йому інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Частина ТГ-каналів повідомила, що викритий нардеп — нібито депутат «Євросолідарності» Алексєєв.

Він голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку у ВРУ та заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ. У справі йдеться про громадянина Німеччини.

Пресслужба партії писала про обшуки, які вночі провели у нардепа.