Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нардеп за 50 тыс. дол. обещал «отмазать» иностранца от экстрадиции – фото обыска

Нардеп за 50 тыс. дол. обещал «отмазать» иностранца от экстрадиции — фото обыска

30 июн 2023, 08:36
999

Чинний нардеп за 50 тис. дол. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції.


.

В СБУ повідомили, що народний обранець «гарантував» громадянину однієї із європейських країн використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Чинний нардеп за 50 тис. дол. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції

Співробітники СБУ задокументували факт отримання парламентарієм 20 тис. — першої частини грошової винагороди, і викрили його на одержані другого «траншу» у розмірі 30 тис.

Чинний нардеп за 50 тис. дол. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції

Йому інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Частина ТГ-каналів повідомила, що викритий нардеп — нібито депутат «Євросолідарності» Алексєєв.

Чинний нардеп за 50 тис. дол. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції

Він голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку у ВРУ та заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ. У справі йдеться про громадянина Німеччини.

Пресслужба партії писала про обшуки, які вночі провели у нардепа.

Чинний нардеп за 50 тис. дол. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції

Нардеп Алексеєв

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров