Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинские войска продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях
Украинские войска продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направленияхhttps://racurs.ua/n184624-ukrainskie-voyska-prodoljaut-provodit-nastupatelnuu-operaciu-na-melitopolskom-i-berdyanskom.htmlРакурс
Українські війська продовжують проводити наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках
.
Як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках.
На напрямках Левадне — Приютне, Мала Токмачка — Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — повідомив речник.
Підрозділами ЗСУ на напрямку Привілля-Залізнянське також було досягнуто часткового успіху.
За словами речника, на флангах міста Бахмут наші війська чинять тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Також підрозділи ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.
Дані Генштабу
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.
У Генштабі зауважили, що сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару застосувавши іранські ударні БпЛА типу Shahed та зенітні керовані ракети із С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення.