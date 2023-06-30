Українські війська продовжують проводити наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках

https://racurs.ua/ua/n184624-ukrayinski-viyska-prodovjuut-provodyty-nastupalnu-operaciu-na-melitopolskomu-ta-berdyanskomu.html

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Українські війська продовжують проводити наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках

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Як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

На напрямках Левадне — Приютне, Мала Токмачка — Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — повідомив речник.

Підрозділами ЗСУ на напрямку Привілля-Залізнянське також було досягнуто часткового успіху.

За словами речника, на флангах міста Бахмут наші війська чинять тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також підрозділи ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.