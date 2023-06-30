Вночі росіяни атакували південь України "шахедами" та ракетами С-300

https://racurs.ua/ua/n184623-vnochi-rosiyany-atakuvaly-pivden-ukrayiny-shahedamy-ta-raketamy-s-300.html

Ракурс

Вночі росіяни атакували південь України «шахедами» та ракетами С-300.

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Московити завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря та чотирма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300, повідомляють Повітряні сили.

Атаковано військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 10 із 13 ударних дронів Shahed-136/131.

Ситуація в регіонах станом на ранок 30 червня така:

Миколаївщина

О 1.46 силами ППО над Миколаєвом знищено БпЛА типу Shahed-136. Внаслідок падіння уламків відбулося займання на відкритій відкритої території площею до 20 кв. м та покрівлі житлового будинку. Пожежа була оперативно ліквідована, постраждалих немає.

Запоріжжя

Окупанти хаотично били по 16 населених пунктах. Ворог вночі атакував обласний центр. Руйнування зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури. По Левадному та Новодарівці здійснив 7 обстрілів з РСЗВ. 56 артилерійських ударів прийшлося по території прифронтових міст і сіл: Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці, Степногірську. Додався 31 зруйнований об'єкт житлового фонду. Загинули двоє цивільних, одна людина отримала поранення.

Херсонщина

За добу противник здійснив 72 обстріли, випустивши 434 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «Градів» та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів; пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклад у Херсоні. Через російську агресію три людини загинули, чотири — дістали поранення.

Харківщина

Протягом минулої доби російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп’янського та Чугуївського районів області. Інформація про постраждалих та масштабні руйнування не надходила.

Донеччина

За добу вдалося уточнити інформацію щодо двох мирних жителів Донеччини, поранених росіянами: у Серебрянці та Авдіївці.