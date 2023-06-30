Разведка – оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС

https://racurs.ua/n184627-razvedka-okkupanty-umenshaut-prisutstvie-na-territorii-zaes.html

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Окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції.

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В Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони 30 червня повідомили, що одними з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом.

Згідно з отриманими вказівок вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок — територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

Нагадаємо, у трьох областях Укрпаїни проводять навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

Персонал усіх відповідних служб у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях підняли за тривогою о 5-й ранку. Відпрацьовували кілька сценаріїв можливого розвитку подій. За найгіршого з них обов’язковій евакуації підлягатимуть близько 300 тисяч жителів Дніпропетровщини та Запоріжжя.