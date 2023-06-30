Ставка поручила Залужному и Наеву "усилить" северное направление

https://racurs.ua/n184640-stavka-poruchila-zalujnomu-i-naevu-usilit-severnoe-napravlenie.html

Ракурс

Ставка верховного головнокомандувача доручила головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу «Півночі» Сергію Наєву «підсилити» північний напрямок оборони України.

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На Ставці заслухали командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського та Наєва.

Про засідання Ставки розповів 30 червня президент України у своїх соцмережах.

Володимир Зеленський написав, що члени Ставки обговорили ситуацію на полі бою, рух уперед, посилення військових операцій додатковими артсистемами та снарядами.

Доповідь мали очільники Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки, Держприкордонслужби. Йшлося про ситуацію в білорусі.

Тримаємо її на постійному контролі. Рішенням Ставки — Головкому Залужному та командувачу «Півночі» Наєву — виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку, — йдеться у повідомленні прзидент, а Верховного головнокомандувача.

Українські ЗМІ написали, що, ймовірно, таке рішення пов’язано з можливим прибуттям до білорусі підрозділів ПВК «Вагнера» і їхнього керівника євгена пригожина.