Кабмин назначил нового руководителя АРМА. Фото: Зеркало недели

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Національне агентство з питань виявлення, розшуку й управління активами (АРМА) отримало нового керівника.

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У п’ятницю, 30 червня, на посаду цього агентства призначили Олену Думу. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Її кандидатуру конкурсна комісія підтримала 28 червня. Про це повідомила «Українська правда».

З серпня 2021 року обов’язки голови АРМА виконував Дмитро Жоравович. А його попередник Віталій Сигидин отримав підозру у привласненні 400 тис. дол.

Про Олену Думу відомо те, що з 2006 року вона працювала на різних керівних посадах в органах державної влади: Кабінеті міністрів, Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерстві аграрної політики та продовольства, Міністерстві юстиції, Фонді соціального страхування.

Останнім місцем її роботи була Чернігівська обласна державна адміністрація, де вона обіймала посаду заступника голови ОДА. Загалом Дума змінила 12 посад на державній службі.

Проти кандидатури Думи виступала міжнародна організація Transparency International Ukraine, оскільки чиновниця не мала відповідного досвіду.

Нагадаємо, 31 травня президент України Володимир Зеленський призначив екс-очільника прокуратури Києва Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.

Джерело: «Українська правда»