ВСУ перехватили стратегическую инициативу возле Бахмута. Фото:

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Сили оборони України перехопили стратегічну ініціативу в районі Бахмута.

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Підрозділи українського війська впевнено рухаються по флангах довкола Бахмута. Однак командування рф перекинуло на цей напрямок велику кількість сил, росіяни мають перевагу за кількістю бійців та озброєння. Про це 30 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, українські військові поки не заходили у саме місто, але продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута. Основні бої зараз точаться довкола міста.

Можна говорити про те, що наступ йде на декількох напрямках. Це не тільки фланги, а значно ширший зараз фронт, — зазначила Маляр.

Заступник глави Міноборони додала, що на півдні України ЗСУ рухаються з різним успіхом, у цьому районі зараз відбувається вирівнювання фронту для того, аби зайняти та закріпитися на потрібних рубежах.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявляли, що Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Частковий успіх наші воїни мали на напрямках Левадне — Приютне, Мала Токмачка — Очеретувате, Привілля — Залізнянське.