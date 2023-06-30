Остров Джарылгач. Фото: IamHummy/Depositphotos

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Ракурс

На острові Джарилгач, який тимчасово окупований військами росії в Херсонській області, згоріла вся рослинність.

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Упродовж 28−29 червня у східній частині острова, де розташовані основні лісові насадження, вирувала пожежа. Там були доволі унікальні ландшафти, штучні насадження та існувало лісництво. Щось подібне було й на Кінбурнській косі, яка теж значною мірою згоріла. Про це заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов повідомив у коментарі «Українській правді».

Окупанти повністю спалили Джарилгач, — зазначив Данилов.

За словами науковця, у весняний період на острові знову буде трав’яний покров, але без втручання людини, Джарилгач перетвориться на піщаний острів, який розмиватиме водою.

Нагадаємо, 19 травня у ЗСУ повідомили, що російські війська засипали піском смугу води між материком і островом Джарилгач, таким чином приєднавши його до окупованих територій Херсонщини. Раніше ця протока слугувала основним шляхом міграції дельфінів, але ворог перетворив заповідний регіон на військовий полігон.

Джерело: «Українська правда»